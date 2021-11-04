Sivas Belediyespor, Ankara maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 11. hafta maçında Cumartesi günü deplasmanda Ankaraspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması yapan yeşil-beyazlılar, idmanın son bölümünde ise Ankara maçının taktiğini çalıştı. Sivas Belediyespor, yarın sabah karayolu ile Ankara'ya hareket edecek.

Ankaraspor ile Sivas Belediyespor arasında 6 Kasım Cumartesi günü Ankara Osmanlı Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 13.00'da başlayacak. - SİVAS