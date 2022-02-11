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Sivas Belediyespor galibiyet parolası ile hazırlanıyor - Son Dakika

Sivas Belediyespor galibiyet parolası ile hazırlanıyor

11.02.2022 00:58
Sivas Belediyespor galibiyet parolası ile hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor ligin 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor ligin 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde kapalı sentetik sahada gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayıp 5'e 2 top kap çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlılar daha sonrasında ise dar oyun çalışması yaparken, idmanın son bölümünde Sarıyer maçının taktiği çalışıldı.

Sivas Belediyespor kafilesi, yarın havayolu ile İstanbul'a gidecek ve kampa girecek.

Sarıyer ile Sivas Belediyespor arasında 12 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'de oynanacak olan karşılaşma Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak. - SİVAS

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Futbol Federasyonu, Sarıyer, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor galibiyet parolası ile hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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