Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı

04.05.2022 18:13
Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, Cumartesi günü sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, Cumartesi günü sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un son hafta maçında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarını start verdi.

Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman çift kale maç ile sona erdi.

Sivas Belediyespor ile Sakaryaspor arasında 7 Mayıs Cumartesi günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 15.00'te başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Cumartesi, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas Belediyespor, Sakarya maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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