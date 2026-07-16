Sivas Gücü Belediyespor\'dan 4 kategoride 4 derece

Sivas Gücü Belediyespor Basketbol Altyapısı, 2025-2026 sezonunda mücadele ettiği 4 farklı yaş kategorisinin tamamında derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Sivas Gücü Belediyespor Basketbol Altyapısı, 2025-2026 sezonunda elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Sezon boyunca farklı yaş kategorilerinde mücadele eden yeşil-beyazlı ekipler, katıldıkları tüm kategorilerde dereceye girerek önemli bir başarıya imza attı.

U-12 Erkek Takımı sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayarak kupanın sahibi oldu. Gösterdiği üstün performansla rakiplerine geçit vermeyen genç basketbolcular, sezon boyunca oynadıkları tüm karşılaşmaları kazanarak büyük alkış topladı.

U-12 Kız Takımı ise sezonu üçüncü sırada tamamlayarak kürsüye çıkmayı başardı. U-11 Erkek Takımı ve U-10 Erkek Takımı da kendi kategorilerinde dördüncü olarak sezonu dereceyle kapattı. - SİVAS