Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nun 5. hafta karşılaşmasında Sivas Gücü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kastamonu Dinamik Spor'a 42-32 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Sivas Gücü Belediyespor, ligin 5. haftasında Kastamonu Dinamik Spor'u konuk etti. Özlem Yanık ve Erkan Bulut'un saha hakemliğini yaptığı müsabakada iki takım da galibiyet için mücadele etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Kastamonu Dinamik Spor, oyun üstünlüğünü skor tabelasına yansıtmayı başardı. Ev sahibi Sivas Gücü Belediyespor ise rakibinin hücumlarına karşılık vermeye çalışsa da mücadele boyunca istediği oyunu ortaya koyamadı.

Karşılaşmanın sonunda konuk ekip Kastamonu Dinamik Spor, Sivas Gücü Belediyespor'u 42-32 mağlup ederek sahadan 10 sayılık farkla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Sivas temsilcisi, ligdeki puan hasretini sona erdiremezken Kastamonu ekibi ise önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.

Alınan mağlubiyetin ardından Sivas Gücü Belediyespor, Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda 5 hafta sonunda puanla tanışamayarak 0 puanla son sırada yer aldı. Konuk ekip Kastamonu Dinamik Spor ise bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek grubun ikinci basamağına yerleşti.