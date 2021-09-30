Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar

Ajax maçında 11 eksikle maça çıkan Beşiktaş'ta sakat futbolcular düzelmeye başladı. Domagoj Vida takımla çalışmalara başladı. Alex Teixeira da antrenmanda yer aldı. Necip Uysal'ın da Sivas maçında hazır hale geleceği aktarıldı. Larin, Welinton ve Ghezzal'ın oynaması zor gözüküyor.

Tarihinin en ağır sakatlık dönemini yaşayan Beşiktaş'a güzel haberler gelmeye başladı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Hırvat savunmacı Domagoj Vida, Sivasspor maçında Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde oynayabilecek. Alex Teixeira da takım antrenmanında yer aldı. Ancak ilk 11'de başlama ihtimali zayıf gözüküyor. Necip de hazır hale geldi, oynayabilecek durumda. KRİTİK EKSİKLER DÖNMEDİ Kartal'da N'Koudou, Pjanic, Ghezzal, Welinton ve Larin'in sakatlıkları devam ediyor. Öte yandan Rosier de Sivasspor maçında cezalı durumda. Mehmet Topal'ın da bir süre daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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