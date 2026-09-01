Sivas'ta 107. yıl kutlamaları kapsamında U-15 futbol turnuvası 5 takımla başladı - Son Dakika
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Sivas'ta 107. yıl kutlamaları kapsamında U-15 futbol turnuvası 5 takımla başladı

Sivas\'ta 107. yıl kutlamaları kapsamında U-15 futbol turnuvası 5 takımla başladı
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Sivas'ta 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen U-15 4 Eylül Futbol Turnuvası başladı. Karayolları Spor Tesisi ve 4 Eylül Spor Vadisi sahalarındaki organizasyonda 5 takım dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Turnuva, 4 Eylül Cuma günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Sivas'ta 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen U-15 4 Eylül Futbol Turnuvası başladı. Genç futbolcular, 5 takımın katıldığı organizasyonda dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen U-15 4 Eylül Futbol Turnuvası, Sivas'ta başladı.

Karayolları Spor Tesisi ve 4 Eylül Spor Vadisi sahalarında düzenlenen organizasyona 5 takım katılım sağlıyor. Heyecan dolu maçlarda takımlar derece yapabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Heyecan dolu turnuvanın başlama vuruşunu ise Sivas Vali Yardımcıları Ahmet Yeşilyurt ve Mustafa Caner Culukar gerçekleştirdi. Programa Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürleri Ufuk Demir ile Ergün Çoban da katıldı.

Müsabakalar 4 Eylül Cuma günü düzenlenecek final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: İHA

Futbol, Eylül, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta 107. yıl kutlamaları kapsamında U-15 futbol turnuvası 5 takımla başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 107. yıl kutlamaları kapsamında U-15 futbol turnuvası 5 takımla başladı - Son Dakika
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