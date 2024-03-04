Sivas'ta anaokulu öğrencileri ve velilerine yönelik 'Spor Şenliği' düzenlendi. Yarışmalar birbirinden renkli görüntülere sahne olurken çocuklarla birlikte ailelerinde eğlendiği görüldü.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında 'Haydi Anne Spora' adlı spor şenliği düzenlendi. Sporun tabana yayılmasını amaçlayan projeye Sivas genelinden 20 anaokulu katıldı. 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğe 80 öğrenci ve 80 veli katıldı. Çocuklar slalom yarışı yaparken ebeveynler çocuklarının getirdiği halkaları koniye geçirmeye çalıştı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan yarışlarda ebeveynlerde çocuklar kadar heyecanlandı.
Veli Büşra Yağmur, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, etkinliğin çocuklar için güzel olduğunu belirtti.
"Çocuğumla çok güzel bir vakit geçirdim"
Veli Gül Doğan, çocuğuyla çok güzel bir vakit geçirdiğini söyleyerek, " Herkese teşekkür ediyorum. Çocuğumla çok güzel bir vakit geçirdim. Yine olursa yine katılmayı düşünüyorum. Yarışma çok güzeldi. Kızımın parkuru bitirmesini bekledim. Önce engellerin alt ve üstünde geçip topu belli bir yere koydular. Daha sonra çocuklar anneye çemberi verdi. En son görev anneye kalıyor. Annede çemberi direk dubaya geçirdi" dedi.
Veli Sevgi Şimşek, ilk parkuru kazandıklarını ikinci parkuru ise kaybettiklerine değinerek, etkinliğin güzel ve heyecanlı olduğunu ifade etti. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivas'ta Anaokulu Öğrencileri ve Velilerine Yönelik Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzede çocuklar için düzenlenen futbol turnuvası Üsküdar Konteyner Kenti'ndeki halı sahada başladı. Turnuvada başarılı olan sporculara IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından eğitim bursu verilecek.
06 Mart 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Judo Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 81 ilden toplamda 430 sporcu tatamiye çıkacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışmalar için hazırlıklar tamamlandı ve açılış seremonisi 05 Mart 2024 Salı günü yapılacak.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını önde sürdürüyor.
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda üyeleriyle birlikte koşarak Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) burs bağışında bulundu. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, organizasyonun kente değer kattığını belirterek, elde edilen geliri tamamen eğitime yönlendirdiklerini ve gençlerin geleceği için umut olduklarını ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri başta olmak üzere 11 ilde yaşanan afetlerde, AFAD çalışanları ile beraber ön safta mücadele eden gönüllüler için Kilis İl AFAD Müdürlüğü tarafından 'moral kampı' düzenlendi. Çocukları ve yakınlarıyla birlikte kampa katılan personel ve gönüllüler, iki gün boyunca doğa yürüyüşü, açık hava sineması, kamp ateşi, şiir okuma yarışı ile eğlenerek moral depoladılar.
TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor'un kulüp başkanı Serkan Özhan, takımın bu hafta deplasmanda Erzincan'ı yenerek play-off'a katılmak istediklerini açıkladı. Özhan, genç kadro yapısıyla bu sezon da şampiyonluk yaşamak istediklerini belirtti ve takımın önemli bir aşama kaydettiğini söyledi.
Almanya Bundesliga 2. Ligi ekibi Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kalbimin sesini dinledim' dedi. Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Can, 14 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği yapılan Okul Sporları Gençler A-B Oryantiring müsabakalarına toplam 68 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda A kategorisinde birinci olan takımlar belirlendi ve ödülleri takdim edildi. Gençler B kategorisinde ise Düzce Spor Lisesi birinci oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?