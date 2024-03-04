Sivas'ta Anaokulu Öğrencileri ve Velilerine Yönelik Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta Anaokulu Öğrencileri ve Velilerine Yönelik Spor Şenliği Düzenlendi

Sivas\'ta Anaokulu Öğrencileri ve Velilerine Yönelik Spor Şenliği Düzenlendi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında 'Haydi Anne Spora' adlı spor şenliği düzenlendi. 20 anaokulu katıldığı şenlikte çocuklar slalom yarışı yaparken ebeveynler de heyecanlandı. Veliler etkinliği güzel ve heyecanlı bulduklarını belirtti.

04.03.2024 12:02  Güncelleme: 12:05
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Sivas'ta anaokulu öğrencileri ve velilerine yönelik 'Spor Şenliği' düzenlendi. Yarışmalar birbirinden renkli görüntülere sahne olurken çocuklarla birlikte ailelerinde eğlendiği görüldü.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında 'Haydi Anne Spora' adlı spor şenliği düzenlendi. Sporun tabana yayılmasını amaçlayan projeye Sivas genelinden 20 anaokulu katıldı. 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğe 80 öğrenci ve 80 veli katıldı. Çocuklar slalom yarışı yaparken ebeveynler çocuklarının getirdiği halkaları koniye geçirmeye çalıştı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan yarışlarda ebeveynlerde çocuklar kadar heyecanlandı.

Veli Büşra Yağmur, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, etkinliğin çocuklar için güzel olduğunu belirtti.

"Çocuğumla çok güzel bir vakit geçirdim"

Veli Gül Doğan, çocuğuyla çok güzel bir vakit geçirdiğini söyleyerek, " Herkese teşekkür ediyorum. Çocuğumla çok güzel bir vakit geçirdim. Yine olursa yine katılmayı düşünüyorum. Yarışma çok güzeldi. Kızımın parkuru bitirmesini bekledim. Önce engellerin alt ve üstünde geçip topu belli bir yere koydular. Daha sonra çocuklar anneye çemberi verdi. En son görev anneye kalıyor. Annede çemberi direk dubaya geçirdi" dedi.

Veli Sevgi Şimşek, ilk parkuru kazandıklarını ikinci parkuru ise kaybettiklerine değinerek, etkinliğin güzel ve heyecanlı olduğunu ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas'ta Anaokulu Öğrencileri ve Velilerine Yönelik Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Anaokulu Öğrencileri ve Velilerine Yönelik Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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