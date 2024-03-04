Spor

Sivas'ta anaokulu öğrencileri ve velilerine yönelik 'Spor Şenliği' düzenlendi. Yarışmalar birbirinden renkli görüntülere sahne olurken çocuklarla birlikte ailelerinde eğlendiği görüldü.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında 'Haydi Anne Spora' adlı spor şenliği düzenlendi. Sporun tabana yayılmasını amaçlayan projeye Sivas genelinden 20 anaokulu katıldı. 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğe 80 öğrenci ve 80 veli katıldı. Çocuklar slalom yarışı yaparken ebeveynler çocuklarının getirdiği halkaları koniye geçirmeye çalıştı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan yarışlarda ebeveynlerde çocuklar kadar heyecanlandı.

Veli Büşra Yağmur, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, etkinliğin çocuklar için güzel olduğunu belirtti.

"Çocuğumla çok güzel bir vakit geçirdim"

Veli Gül Doğan, çocuğuyla çok güzel bir vakit geçirdiğini söyleyerek, " Herkese teşekkür ediyorum. Çocuğumla çok güzel bir vakit geçirdim. Yine olursa yine katılmayı düşünüyorum. Yarışma çok güzeldi. Kızımın parkuru bitirmesini bekledim. Önce engellerin alt ve üstünde geçip topu belli bir yere koydular. Daha sonra çocuklar anneye çemberi verdi. En son görev anneye kalıyor. Annede çemberi direk dubaya geçirdi" dedi.

Veli Sevgi Şimşek, ilk parkuru kazandıklarını ikinci parkuru ise kaybettiklerine değinerek, etkinliğin güzel ve heyecanlı olduğunu ifade etti. - SİVAS