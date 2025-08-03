Sivas\'ta Drift Pisti Açıldı

SİVAS'ta belediye tarafından drift tutkunları için yapılan pistin açılışı gerçekleştirildi. Drift tutkunları açılan pistte hünerlerini sergiledi.

Sivas Belediyesi tarafından drift tutkunları için özel pist hazırlandı. Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 bin 900 metrekare alana inşa edilen pistin açılışına Belediye Başkanı Adem Uzun, drift ve otomobil meraklıları ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Adem Uzun pistin drift tutkunlarına hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Belki de bu gençler içerisinden çok iyi bir modifiyeci çıkacak. Çok iyi bir motor tasarımcısı ortaya çıkacak. Belki uluslararası alanda gidecek, ülkemizi temsil edecek. Drift artık bir yarış sporudur. Ben gençlerimize başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Kanları hızlı akıyor. Enerjileri çok yüksek, biz bunun farkındayız ve enerjilerini, heyecanlarını bu alanda yaşamaları için biz onlara söz vermiştik. Projelerimizden biri drift alanıydı. Bugün biz bu projenin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında çeşitli gösteri sürüşleri de gerçekleştirildi. Pistte ilk drift denemelerini yapan sürücüler, heyecan dolu anlar yaşattı. Drift sonrası bir otomobilin arka bölümünde ise yangın çıktı. Çevredeki görevliler tarafından yangın büyümeden söndürüldü.