Sivas\'ta Floor Curling Şampiyonası

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 sporcu, Okul Sporları Floor Curling Türkiye Şampiyonası kapsamında Sivas'ta bir araya geldi.

Türkiye Floor Curling Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Floor Curling Türkiye Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen şampiyona, 5-7 Haziran tarihleri arasında Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyona 28 ilden 45 takım ve 120 sporcu katılıyor. Şampiyonada genç sporcular, Türkiye derecesi elde edebilmek için kıyasıya mücadele ederken, müsabakalar da büyük bir çekişmeye sahne oluyor.

Karşılaşmaları yerinde takip eden Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, organizasyona katılan tüm takımlara ve sporculara başarılar dileyerek, "Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Heyecan dolu Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 7 Haziran Pazar günü oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek. - SİVAS