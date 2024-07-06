Spor

- Sivas'ta Grand Prix Yıldızdağı bisiklet yarışları düzenlendi

SİVAS - Sivas'ın ev sahipliğinde 75 sporcunun katılımı ile Grand Prix Yıldızdağı bisiklet yarışları düzenlendi. Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta Grand Prix Yıldızdağı bisiklet yarışları düzenlendi. Kongre Müzesi önünde start alan heyecan dolu bisiklet yarışları sıcak çermik altınkale de sona erdi. Yarışlara elit erkekler kategorisinde 7 takımdan 75 sporcu katılım sağladı. Sporcular toplamda 143 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalyalarını Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve antrenörler takdim etti.