Sivas'ta Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Sivas'ta Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

Sivas\'ta Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından Sivas'ta düzenlenen Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

14.02.2024 11:30  Güncelleme: 11:30
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Sivas'ta "Masa Tenisi gençler ferdi il birinciliği müsabakaları" düzenlendi. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Masa Tenisi gençler ferdi il birinciliği müsabakaları" sona erdi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen il birinciliği müsabakalarına Sivas'taki masa tenisi kulüplerinden çok sayıda sporcu katılım sağladı. Müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Masa tenisi müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Dereceye giren sporculara madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile şube müdürleri takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi - Son Dakika
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