Sivas\'ta Minikler B Satranç İl Birinciliği Sonuçlandı

Sivas'ta düzenlenen Minikler B Satranç İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. İki gün süren organizasyonda başarılı olan sporcular, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Satranç İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Minikler B Satranç İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı. İki gün boyunca devam eden müsabakalarda minik sporcular, il birinciliği için hamlelerini yaptı.

Çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcu ve takımlar belirlendi. Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Aydın Arslandoğan, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik etti. - SİVAS