Sivas\'ta Okullar Arası Gençler A-B Karate İl Birinciliği Müsabakaları

Sivas'ta "Okullar arası gençler A-B karate il birinciliği" müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalya verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği'nin organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Okullar arası gençler A-B karate il birinciliği" müsabakaları sona erdi. Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen il birinciliği müsabakalarına yaklaşık 50 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Sporculara madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban, Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ve antrenörler takdim etti. - SİVAS