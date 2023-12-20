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Sivas'ta Okullar Arası Gençler A-B Karate İl Birinciliği Müsabakaları - Son Dakika
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Sivas'ta Okullar Arası Gençler A-B Karate İl Birinciliği Müsabakaları

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği'nin düzenlediği Okullar Arası Gençler A-B Karate İl Birinciliği müsabakaları Sivas'ta gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 sporcu kıyasıya mücadele etti ve dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Sivas\'ta Okullar Arası Gençler A-B Karate İl Birinciliği Müsabakaları
20.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:17
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Sivas'ta "Okullar arası gençler A-B karate il birinciliği" müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalya verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği'nin organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Okullar arası gençler A-B karate il birinciliği" müsabakaları sona erdi. Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen il birinciliği müsabakalarına yaklaşık 50 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Sporculara madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban, Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ve antrenörler takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta Okullar Arası Gençler A-B Karate İl Birinciliği Müsabakaları - Son Dakika
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