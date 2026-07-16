Sivas'ta Olimpiyat Hazırlık Merkezi Yakında Tamamlanıyor - Son Dakika
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Sivas'ta Olimpiyat Hazırlık Merkezi Yakında Tamamlanıyor

Sivas\'ta Olimpiyat Hazırlık Merkezi Yakında Tamamlanıyor
16.07.2026 16:46
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Sivas'taki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi, milli takımların kamp yapacağı önemli bir tesis olacak.

Sivas'ta yapımı süren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Kamp Eğitim Merkezi projesinde sona yaklaşılıyor. Toplam 312 yatak kapasiteli dev tesis tamamlandığında milli takımların kamp yapacağı önemli merkezlerden biri olacak.

Sivas'ta spor altyapısına büyük katkı sağlaması beklenen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Kamp Eğitim Merkezi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında Türkiye'nin en önemli spor tesislerinden biri olacak dev kompleks, milli sporcuların yetişmesine ve ulusal takımların kamp programlarına ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilen tesislerde sona yaklaşılırken, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İl Müdürlüğü yöneticileri ve yüklenici firma temsilcilerinin de katıldığı inceleme programında projenin son durumu değerlendirildi.

Türkiye'nin en büyük spor yatırımlarından biri olarak gösterilen tesis, bünyesinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Kamp Eğitim Merkezi'ni barındıracak. Toplam 312 yatak kapasitesine sahip olacak merkez, yalnızca Sivas'ın değil, bölgenin ve Türkiye'nin spor altyapısına önemli katkılar sunacak.

Tamamlandığında birçok branşta milli takımların kamp yapabileceği modern bir spor üssü haline gelecek olan tesis, sporcuların eğitim, konaklama ve antrenman ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayabilecek şekilde planlandı. Modern mimarisi, geniş kullanım alanları ve yüksek kapasitesiyle dikkat çeken tesisin, Sivas'ın spor kenti kimliğinin güçlenmesine de önemli katkılar sunması bekleniyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Olimpiyat Hazırlık Merkezi Yakında Tamamlanıyor - Son Dakika

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