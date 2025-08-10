Sivas'ta Türkiye Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivas'ta Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

10.08.2025 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençler ve büyükler Puta Türkiye Şampiyonası Sivas'ta tamamlandı, kazananlar ödüllerini aldı.

Sivas'ta düzenlenen Gençler, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Gençler, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın son gününde final atışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, kazananın Türk okçuluğu olduğu Türkiye Şampiyonası'nı tamamladıklarını söyledi.

Toksöz, mücadele eden okçuları kutlayarak, "Kürsü alan tüm kemankeşleri tebrik ediyorum. Yaz kış demeden Türk okçuluğunu yaşatmak adına mücadelemizi sizlerle beraber sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ise okçuları Sivas'ta ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

Aksu, etkinliğin önemine değinerek, "30 şehirden 400 sporcumuzu Sivas'ta ağırlamak çok önemli, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak bizim kültürümüze bağımlılığımızın en önemli göstergesidir. Bunu da sağ olsun federasyonumuz çok iyi bir şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

Okçuların geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdiği yarışlarda, genç kadınlarda Afra Betül Yenipazar, büyük kadınlarda Fulya Erilli Aybar, genç erkeklerde Mustafa Çelik, büyük erkeklerde İlker Mutlu, takım kategorisinde ise genç erkeklerde Isparta Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, büyük erkeklerde Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, genç kadınlarda Meram Belediyespor Kulübü, büyük kadınlarda Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinci oldu.

Konuşmaların ardından kadınlar ve erkekler bireysel atışlar ile takımlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Türkiye, sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Türkiye Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Nişantaşı’nda trafikte dehşet Sopayla kadının üzerine yürüdü Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Sopayla kadının üzerine yürüdü
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak İşte şartlar Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak! İşte şartlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne üst sınırdan ceza Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan ceza
Milli Takım’ın yıldızı imzayı attı İşte Cenk Özkaçar’ın yeni takımı Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte Cenk Özkaçar'ın yeni takımı
Sadece iki yılda bu hale geldi Evden bile çıkamıyor Sadece iki yılda bu hale geldi! Evden bile çıkamıyor
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı

19:56
İstanbul’da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi
18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
17:57
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
12:51
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
12:21
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
11:50
Ederson’dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
11:50
Halit Yukay’dan 5 gündür haber alınamıyor Arama kurtarma alanı genişletildi
Halit Yukay'dan 5 gündür haber alınamıyor! Arama kurtarma alanı genişletildi
11:49
Victor Osimhen’in İstanbul’a gelişi internet veri trafiğinde rekor kırdı
Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi internet veri trafiğinde rekor kırdı
11:38
Bir dönem Süper Lig’i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Bir dönem Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
11:34
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
11:30
Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı
Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı
11:29
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
11:20
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
11:16
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 20:12:32. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Türkiye Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.