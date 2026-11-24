Sivas'ta düzenlenen 11-12-13 Yaş Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Üç gün süren organizasyona 32 kulüpten 349 sporcu katılırken, genç yüzücüler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Sivas'ta yüzme sporunun gelişmesine katkı sağlamak ve genç sporcuların yeteneklerini sergilemelerine fırsat sunmak amacıyla düzenlenen 11-12-13 Yaş Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları, 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Olimpik Yüzme Havuzu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyon, üç gün boyunca birbirinden heyecanlı yarışlara sahne oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Yüzme İl Temsilciliği organizasyonunda gerçekleştirilen müsabakalara kentte faaliyet gösteren 32 kulüpten toplam 349 sporcu katılım sağladı. 11, 12 ve 13 yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, yarışlar boyunca en iyi dereceleri elde edebilmek için kulaç attı. Organizasyon, genç yüzücülerin performanslarını ortaya koymalarının yanı sıra sporcuların rekabet ve tecrübe kazanmalarına da imkan sağladı.

Üç gün süren müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takım ve sporcular için ödül töreni düzenlendi.