Sivas'ta yaşayan çift, Kick Boks Dünya Kupası'nda derece almak için ter döküyor - Son Dakika
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Spor

Sivas'ta yaşayan çift, Kick Boks Dünya Kupası'nda derece almak için ter döküyor

Sivas\'ta yaşayan çift, Kick Boks Dünya Kupası\'nda derece almak için ter döküyor

Sivas'ta yaşayan Bora ve Gül Taştan çifti, 15-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Kupası'nda madalya kazanmak için uzun süredir antrenman yapıyor. Çift, spor yaparak streslerini atarken, olumsuz yorumlara aldırış etmeden hedeflerine odaklanıyor. Muaythai ve Kick Boks Antrenörü Ekrem Aris, çiftin derece yapacaklarından emin olduğunu belirtti ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

06.05.2024 10:42
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Sivas'ta yaşayan Bora ve Gül Taştan çifti, 15-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Kupası'nda derece almak için ter döküyor.

Sivas'ta yaşayan Buğra ve Gül Taştan çifti streslerini atmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yaklaşık 2 yıl önce kick boks yapmaya başladı. Araştırmaları sonucu Muaythai ve Kick Boks Antrenörü Ekrem Aris ile tanışan çift hem spor yapıyor hem de günün stresini atıyor. Stres ve enerjilerini salonda atan çift evde ise hiç tartışmıyor. Birçok kişinin 'Bu yaştan sonra bu spor yapılır mı?' gibi olumsuz yorumlarına kulak asmayan çift, 2 yıldır yaptıkları sporun ardından Dünya kupası için yaklaşık 3 aydır antrenman yapıyor. Evli çift 15-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Kupası'ndan madalyayla dönmek istiyor.

"Dünya Kupası'na katılacağız"

Buğra Taştan, eş olarak birlikte Dünya Kupası'na katılacaklarını ifade ederek, "Bir fiziksel aktivitemiz olsun istedik. Hem fitness olsun hem kardiyovasküler olsun. Bir kaç arkadaşımızın tavsiyesiyle Ekrem hocamızı bulduk. Onunla beraber Karı koca bu spora başladık. 15- 19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Kick Boks Dünya Kupası'na katılacağız. Aşağı yukarı iki senedir bu iş için çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz" dedi.

Olumsuz yorumlara aldırış etmediler

Kendilerine karşı olumsuz yorumlara aldırış etmeden Kick boks yapmaya devam ettiklerini belirten Gül Taştan, "Sivas'ta çok hareket alan olmadığı için böyle bir yer arayışındaydık, daha önceden bir çok sporu yaptık. Kick Boks'u denemek istedik. Daha sonrasında aşık olduk, şuan da bırakamıyoruz. Aslında biz bu işe tamamen spor amaçlı başladık ve oldukça ilerledik. 15 Mayıs'ta Dünya Kupası'na katılacağız. Ekrem hocamızın sayesinde bu işte oldukça ilerledik. Keyifli ve çok heyecanlı. Bu sporu yaptığımızı çok kimseye anlatmıyoruz. Çünkü zaman zaman hevesimizi kıranlar da oluyor, 'Bu yaştan sonra yapılır mı, işte ne işiniz var' gibi olumsuz yorum yapanlar da oluyor. Ama biz onlara kulağımızı kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Gerçekten Ekrem Aris hocamız bu konuda duayen isimlerden ve burada çocukların kötü alışkanlıklar edinmemeleri, spor yapmaları gerçekten çok önemli" diye konuştu.

Ekrem Aris: "İlk defa eş olarak müsabakaya götüreceğiz"

Muaythai ve Kick Boks Antrenörü Ekrem Aris ise ilk defa bir çift ile şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek, "Kickboks Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan kick boks Word Cump yani Dünya Kupası İstanbul'da 15 ve 19 Mayıs tarihleri arası Tüyap'ta yapılacak. Şu an Buğra bey ve eşi bu müsabakaya üç aydır hazırlanıyor ama kendileri iki senedir çalışıyorlar. Veteranlarda katılacaklar ama ikisinin de derece yapacaklarından çok eminiz. İlk defa böyle bir eş olarak müsabakaya götüreceğiz. İnşallah orada da ülkemizi en iyi bir şekilde temsil ederler" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas'ta yaşayan çift, Kick Boks Dünya Kupası'nda derece almak için ter döküyor - Son Dakika

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