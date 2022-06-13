Sivas Taekwondo şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Sivas Taekwondo şampiyonasına ev sahipliği yapacak

13.06.2022 15:52
Sivas Taekwondo şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Sivas'ta 14-20 Haziran tarihleri arasında "Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" yapılacak.

Sivas'ta 14-20 Haziran tarihleri arasında "Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" yapılacak.

Türkiye Taekwando Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 14-20 Haziran tarihleri arasında Sivas'ta Taekwando Şampiyonası düzenlenecek.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda farklı kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonanın açılış seremonisi 17 Haziran Cuma günü saat 15.00'da yapılacak. Yarın başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı dallarda ter dökecek. Katılımın üst düzey olacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yarın başlayacak yıldızlar taekwando Türkiye şampiyonasına katılacak ekiplere başarılar diledi. - SİVAS

Sivas Taekwondo şampiyonasına ev sahipliği yapacak
Sivas Taekwondo şampiyonasına ev sahipliği yapacak

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Muaythai'de Türkiye şampiyonu oldu Muaythai'de Türkiye şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Taekwondo şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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