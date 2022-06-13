4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda farklı kategorilerde düzenlenecek olan şampiyonanın açılış seremonisi 17 Haziran Cuma günü saat 15.00'da yapılacak. Yarın başlayacak olan şampiyonada kız ve erkek sporcular farklı dallarda ter dökecek. Katılımın üst düzey olacağı şampiyonada dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivas Taekwondo şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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