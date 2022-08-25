Sivasspor'a destek vermek için yapılan organizasyonda, stada gelen yaklaşık 28 bin taraftara ay-yıldızlı bayrak dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika

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