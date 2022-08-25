Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
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Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı

25.08.2022 21:09
Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı

Sivas Valiliği, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan DG Sivasspor-Malmö müsabakasını izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıttı.

Sivas Valiliği, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan DG Sivasspor- Malmö müsabakasını izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıttı.

Sivasspor'a destek vermek için yapılan organizasyonda, stada gelen yaklaşık 28 bin taraftara ay-yıldızlı bayrak dağıtıldı.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sivasspor-Malmö müsabakasını izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldığı ifade edildi.

27 bin 532 kapasiteli stadyum, dağıtılan bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken, Sivassporlu taraftarlar müsabaka esnasında görev yapan Mehmetçiklere de tezahüratla destek verdiler. - SİVAS

YORUMLAR
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UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 0 (İlk yarı) UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 0 (İlk yarı) Demir Grup Sivasspor-Malmö Demir Grup Sivasspor-Malmö
Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
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