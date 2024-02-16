Sivaslı Snowboard Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Derece Yaptı

Erzincan'da düzenlenen Snowboard 2. Etap 11-15 ve 15 yaş kategorisi Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcular Sivas'a derece yaparak dönmeyi başardı.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2024 faaliyet programında yer alan Snowboard 2. Etap 11-15 ve 15 yaş kategorisi Türkiye Şampiyonası Erzincan'ın kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla Ergan Dağı'nda gerçekleştirildi.
Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yapılan Snowboard 11-15 ve 15 yaş üzeri Türkiye Şampiyonası toplamda 19 ilden 253 sporcunun katılımıyla tamamlandı. 3 gün süren yarışmalarda derece elde eden sporcular, madalyalarını düzenlenen törenle aldı.
Sivas'ı temsilen yarışlara katılan sporcular çeşitli dereceler elde etti. Sporculardan Meyra Korkmaz 1. gün 3. olarak bronz madalya, 2. gün ise 1. olarak altın madalya kazandı. Sporculardan Belinay Aydoğdu dördüncü, Rabia Büşra Aydoğdu ile Enes Azamet ise yarışmada yedinci oldu.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yarışlarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - SİVAS
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