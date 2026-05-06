Sivasspor 2-1 Iğdır FK'yi Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor 2-1 Iğdır FK'yi Geçti

Sivasspor 2-1 Iğdır FK\'yi Geçti
06.05.2026 03:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Sivasspor, Iğdır FK'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Iğdır FK ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanatta topla buluşan Güray Vural, topu kale sahası içindeki Bruno'ya aktardı. Gelişine düzgün bir vuruş yapan Bruno, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

49. dakikada Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ethemi, ceza sahasındaki Appindangoye'nin bulunduğu bölüme ortasını yaptı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Appindangoye, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

70. dakikada Sivasspor tarafından gelişen hızlı atakta ceza sahasında topla buluşan Okoronkwo, pasını Charisis'e aktardı. Topla buluşan Feyzi Yıldırım, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Melih Aldemir, Cem Özbay, Harun Terin

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Cihat Çelik (Özkan Yiğiter dk. 79), Charisis (Kerem Atakan Kesgin dk. 89), Feyzi Yıldırım (Emre Gökay dk. 79), Kamil Fidan, Ethemi, Okoronkwo

Yedekler: Arda Erdursun, Serkan Sarman, Badji, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Iğdır FK: Muhammed Taha Tepe, Serkan Asan (Atakan Çankaya dk. 63), Alperen Selvi, Alim Öztürk, Güray Vural, Doh (Ali Kaan Güneren dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin, Bacuna, Gökcan Kaya (Doğan Erdoğan dk. 83), Fofana (Mendes dk. 64), Bruno (Loshaj dk. 83)

Yedekler: Melih Akyüz, Robin Yalçın, Soares, Tunahan Ergül, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Bruno (dk. 11) (Iğdır FK), Appindangoye (dk. 49), Feyzi Yıldırım (dk.70) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Gökcan Kaya, Alperen Selvi, Atakan Çankaya (Iğdır FK), Kamil Fidan (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor 2-1 Iğdır FK'yi Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:37:46. #7.13#
SON DAKİKA: Sivasspor 2-1 Iğdır FK'yi Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.