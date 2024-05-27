Sivasspor, 2023-2024 sezonunu 7. sırada tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, 2023-2024 sezonunu 7. sırada tamamladı

Sivasspor, 2023-2024 sezonunu 7. sırada tamamladı

Trendyol Süper Lig'de oynanan maçlarla sona eren 2023-2024 sezonunda Sivasspor, 54 puanla 7. sırada yer aldı. 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyetle sezonu tamamlayan Sivas ekibi, 47 gol atarken 54 gol yedi. Sahada 29 puan toplayan takım, deplasmanda ise 25 puan elde etti. Sivasspor, 38 haftalık serüvende en yüksek 3. sıraya çıkarken en düşük seviyesi ise 15. sıra oldu. Bu sonuçla Sivasspor, 2006-2007, 2011-2012 ve 2017-2018 sezonlarından sonra 4. kez ligi 7. sırada tamamlamış oldu.

27.05.2024 09:54
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 7. sırada tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu dün oynanan maçlarla sona erdi. Sivasspor da sezonu 54 puanla 7. sırada tamamladı. Ligde 14 galibiyet, 12 beraberlik elde eden Sivas ekibi, 12 kez ise sahadan mağlup ayrıldı. 47 kez gol sevinci yaşayan Yiğidolar, kalesinde 54 gol gördü.

Sahasında 29 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda ise 25 puan almayı başardı.

38 haftalık serüvende puan durumunda en fazla 3. sıraya kadar yükselen Sivasspor'un, en düşük seviyesi ise 15. sıra oldu.

Yiğidolar, 2006-2007, 2011-2012 ve 2017-2018 sezonlarında da ligi 7. sırada tamamlamıştı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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