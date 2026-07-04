Sivasspor 2026-2027 Sezonuna Başladı

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla başladı.
Yeni sezonun ilk çalışması, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapıldı. Futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan kırmızı-beyazlı takım, sezonun ilk idmanını tamamladı.
Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarına yarın kulüp tesislerinde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek. - SİVAS
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