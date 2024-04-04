Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Ligde son galibiyetini 27. haftada sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'un 4-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 28. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.
Ligin 29. haftasında iç sahada Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, 30. haftada deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu.
Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretini 31. haftada dün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.
Sivas temsilcisi ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.
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2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, bu hafta sonu oynanacak maçlardan sonra TFF 3. Lig'e düşebilir. Yeşil-beyazlı takım, puan kaybetmesi veya Serik Belediyespor'un kazanması halinde bu durumla karşı karşıya kalacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Emine Ecem Esen, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarın oynayacakları İsviçre mücadelesinden dolayı heyecanlı olduklarını ancak galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Esen ayrıca, Türkiye'de kadın futbolunun geliştiğini ve 3 büyüklerin artık altyapılara önem verdiğini belirtti.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı, vefatının 10. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Atlı'nın başarıları ve yazdığı kitapla gelecek nesillere örnek olduğu vurgulandı.
Aydın'ın unutulmaz güreşçilerinden Akif Dağdeviren, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. 609. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsüye çıkan tek isim olan Dağdeviren, Söke'de toprağa verilecek.
Trabzonspor'un TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği maçta gol atan Trezeguet, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, bu sezon 10. golünü atarak Paul Onuachu'yu geride bıraktı. Trezeguet'in gol attığı maçlarda Trabzonspor 22 puan topladı.
Sivas'ta düzenlenen 'Para yüzme-Deaf yüzme bölge şampiyonası 2. vize' yarışmalarına 17 ilden 86 sporcu katıldı. Sporcuların performansları izleyenler tarafından beğeni topladı. Derece alan sporcular, madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından takdim edildi. Vize yarışlarında başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.
Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bölge Şampiyonaları 2. Vize Müsabakalarında Kayserili sporcu Cemre Ateş, 6 farklı kategoride altın madalyanın sahibi oldu.
Alp Disiplini Kayak Milli Takımı sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Türkiye kayak tarihinde kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonu oldu. Yunanistan ve Bulgaristan'da düzenlenen FIS kupalarında 9 altın, 5 bronz madalya kazanan Yıldırım, Türkiye'ye Balkan şampiyonluğunu getirdi. Federasyon Başkanı Ali Oto, başarıya imza atan sporcuyu ve milli takım antrenörlerini kutladı.
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