Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

15.10.2022 13:46
Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 10. hafta maçında Giresunspor'u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise geniş alan çok pas çalışması, çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Giresunspor 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak. - SİVAS

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Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor - Son Dakika

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