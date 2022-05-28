Sivasspor 38 maçta 51 gol attı

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon rakip filelere 38 maçta 51 gol attı. Kırmızı-beyazlıların en golcü ismi 10 gollü Yatabere oldu.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, oynadığı 38 maçta rakip ağları 51 defa sarstı. Kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 50 gole engel olamadı. Yiğidolar'da atılan golleri 15 farklı futbolcu kaydetti.
Ligde Sivasspor adına en çok gol atan isim Mustapha Yatabare oldu. Malili futbolcunun, 10 golde imzası bulunurken, takımdan ayrılan Pedro Henrique 8 golle ikici sırada yer aldı. Bu oyuncuları Olarenwaju Kayode, Fayçal Fajr, Goutas, Max Gradel ve Jorge Felix takip etti.
Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:
Mustapha Yatabare: 10 gol
Pedro Henrique: 8 gol
Olarenwaju Kayode: 6 gol
Dimitrios Goutas: 5 gol
Fayçal Fajr: 5 gol
Jorge Felix: 3 gol
Max Gradel: 3 gol
Kerem Atakan Kesgin: 2 gol
Fredrik Ulvestad: 2 gol
Leke James: 2 gol
Caner Osmanpaşa: 1 gol
Ahmet Oğuz: 1 gol
Ziya Erdal: 1 gol
Erdoğan Yeşilyurt: 1 gol
Isaac Cofie: 1 gol - SİVAS
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