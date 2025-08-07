Sivasspor 58. Yılını Vefa Sezonu ile Kutladı - Son Dakika
Sivasspor 58. Yılını Vefa Sezonu ile Kutladı

Sivasspor 58. Yılını Vefa Sezonu ile Kutladı
07.08.2025 22:32  Güncelleme: 22:39
Sivasspor'un 58. kuruluş yıldönümünde düzenlenen etkinlikte, Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl taraftarlara seslenerek vefa göstermelerini istedi. Etkinlikte konser ve forma çekilişi yapıldı.

Sivasspor'un 58. kuruluş yılında, 'Vefa Sezonu' adı altında yapılan programda konuşan Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl, "Bizim evimiz, 20 senedir olduğumuz Süper Lig'dir bunu herkes böyle bilsin. Herkes de vefasını bu sene bize göstersin" dedi.

Sivasspor'un 58. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarihi Sivas Kent Meydanı'nda konser programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı.

Burada konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "İnşallah yeni kulüp başkanımızla, yeni teknik direktörümüzle, yeni futbolcularımızla başarılarla dolu bir sezon geçiririz ve kulüp başkanımız ve belediye başkanımızın da dediği gibi mayıs ayında bu meydanda inşallah Süper Lig'e çıkışımızı hep birlikte bu meydanda kutlarız. Bir olacağız, beraber olacağız ve Sivasspor'umuzu tekrar yuvasına geri getireceğiz. Bin 58 bileti de biz valilik olarak taahhüt ediyoruz. Yine bin 58 SMS'i de bizler taahhüt ediyoruz" diye konuştu.

Uzun: "İnşallah şampiyonluğu beraber kutlayacağız"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise, Sivasspor'un desteğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Vefa sezonunda inşallah tüm Sivaslılar Sivasspor'a sahip çıkacak. İnşallah mayıs ayında da şampiyonluğu bu meydanda hep birlikte kutlayacağız. Şimdi Sivaslıların sadece Sivas'ta yaşayanlar değil ülke içinde ve dışında yaşayan tüm Sivaslıların takımımıza, şehrimizin markasına sahip çıkmasının zamanı geldi. Bizler de Sivasspor'umuza destek için bin 58 bileti ve bin 58 mesajı atacağız" ifadelerini kullandı.

Karagöl: "Herkes vefasını göstermeli"

Daha sonra konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, tüm Sivaslılardan takıma sahip çıkmalarını isteyerek, "Şanssız bir sezon geçirdik, bu şanssız sezon neticesinde bütün şehir olarak küme düştük. Bizim evimiz, 20 senedir olduğumuz Süper Lig'dir bunu herkes böyle bilsin. Herkes de vefasını bu sene bize göstersin. En önemli gücümüz siz taraftarlarımızsınız. Taraftarımız bu sene 27 bin kişiyle gelin oynayalım vefamızı bu şehre gösterelim. Yıl sonunda da tekrar hep beraber evimize dönelim" diye konuştu.

Reynmen konser verdi

Konuşmaların ardından ünlü şarkıcı Reynmen, sahneye çıkarak Sivaslılara konser verdi. Konsere çok sayıda vatandaş katılarak ünlü şarkıcıya eşlik etti. Konserde ayrıca taraftarlar için forma çekilişi de gerçekleştirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivasspor, Futbol, sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

