Sivasspor, FIFA'dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.
FIFA'nın 14 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak. Son kararla birlikte Sivasspor'un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 3'e yükseldi. Kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı - Son Dakika
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