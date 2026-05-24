Sivasspor'a Taraftar Desteği Çağı

24.05.2026 17:57
Elli Sekiz Taraftar Derneği, Sivaslıları Sivasspor'a sahip çıkmaya davet etti.

Sivasspor'da olağan genel kuruldan başkan adayı çıkmaması sonrası yönetimin divan heyetine devredilmesiyle başlayan geçici süreç devam ederken, taraftardan dikkat çeken bir destek çağrısı geldi.

Elli Sekiz Taraftar Derneği adına konuşan Fatih İlter, Sivaslıları ve şehrin ileri gelenlerini Sivasspor'a sahip çıkmaya davet etti. Dernek binasında açıklama yapan İlter, kulübün içinde bulunduğu durumun hem şehirde hem de ülke genelinde üzüntüyle karşılandığını söyledi.

İlter, taraftar olarak tribünlerde yeniden birlik ve canlılık oluşturmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Yaşar Yabalı kardeşimizle bir olup tribünlere tekrardan bir canlılık getirmeye çalıştık. Ancak Sivasspor'un şu anda içinde bulunduğu durumdan dolayı Sivasspor taraftarı gerçekten üzgün. Şehrimizin ileri gelenleriyle birlikte kendimizi Sivasspor'u düzeltmek için ve Sivasspor'u daha iyiye taşıyabilmek için bir takım çalışmalar yapmaktayız. Ülkemizin ve şehrimizin en büyük değerlerinden birisi olan Sivasspor bu durumda olması bizden ziyade ülkenin her yerindeki futbol severleri biliyoruz ki derinden üzüyor. Bu durumun düzelmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir" dedi.

"Sivas camiasına yakışmamaktadır"

İlter, özellikle AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in geçmişte kulübe verdiği destekleri hatırlatarak, yeniden öncülük etmesini beklediklerini ifade etti. İlter, "Sivasspor'un düzlüğe çıkması için ülkemizin ve şehrimizin ileri gelenlerinden AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler bugüne kadar sağ olsun desteklerini hiç esirgemedi Sivasspor'un düzelmesi adına, Sivasspor'un iyi gitmesi adına bugüne kadar hep bizi desteklediler. Siyasi anlamda kendisinden destek gördük bugüne kadar. Sivaslı iş adamları, Sivaslı zenginler, Sivaslı esnaflar bugüne kadar Sivasspor üzerinden hep nemalanıp şu anda Sivasspor'u tanımazdan gelenleri gerçekten tarih unutmayacaktır. Kötü günde Sivasspor'un yanında olan iyi günde asla unutulmayacaktır. Şu anda Sivas içerisinde bulunduğu durum hiç iç açıcı değildir ve başkan bulamamaktayız. Koskoca Sivas şehrine, koskoca Sivas camiasına bu yakışmamaktadır kesinlikle. Biz Abdullah Güler başkanımızdan yine Sivasspor'a sahip çıkmasını Sivasspor'un yok olmaması adına kendisinden bir takım adımlar beklemekteyiz. Eğer kendisi yine bizlere yardımcı olursa gerçekten çok sevineceğiz. Bugüne kadar Sivasspor'a ağabeylik yapmıştır. Sivasspor'a sahip çıkmıştır. Bundan sonra da yapacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Eğer ki kendisi öncülük eder ve bir yönetim oluşmasına yardımcı olursa biz ona kesinlikle ömrümüz boyunca minnettar kalacağız" ifadelerini kullandı.

"Sivasspor bu şehrin reklam yüzüdür"

Sivasspor divan heyetiyle görüşmeler yaptıklarını da aktaran İlter, kulübün sahipsiz olmadığını belirterek, "Biz dernek olarak, grup olarak elimizden geldiği kadar koşturuyoruz, gerekli yerlerle istişareler yapıyoruz. Divan kurulumuzu burada ağırladık. Kendileri de korkmayın. Kesin müsterih olun. Bunun bir çözümü bulunacak dediler. Sivasspor asla sahipsiz değil. Elimizden geldiği kadar arkasındayız. Şehrin ileri gelenleri maddi anlamda bizlere yol açarlarsa, bir yönetim oluştururlarsa Sivasspor'umuz bu kötü günleri geride bırakacaktır. Tekrar Süper Lig'e çıkacağımızdan eminiz. Sivasspor'un yeri her zaman Süper Lig'dir. Burası bildiğiniz gibi zorlu bir deplasmandı Süper Lig'de. Ancak bunu kaybetmenin üzüntüsü gerçekten bizi derinden yaralıyor. Sivasspor bu şehrin en büyük değeridir. Sivasspor bu şehrin reklam yüzüdür. Bu şehir reklam yapacaksa bu şehre yatırım yapılacaksa, bu öncelikle Sivasspor sayesinde olacaktır. Sivasspor üzerinden esnaflık yapanlar, Sivasspor üzerinden reklam yapanlar lütfen bunu unutmasınlar. İlerleyen zamanlarda bu kendilerine de dönecektir. Sivasspor'umuza hep birlikte sahip çıkıp Sivasspor'un hak ettiği yere hep beraber taşımayı bekliyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

