Sivasspor, Ahmed Musa ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Ahmed Musa ile yollarını ayırdı

Sivasspor, Ahmed Musa ile yollarını ayırdı

Sivasspor, beklenilen performansı veremeyen Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa ile sözleşmesini feshetti. Musa, 2 sezonda sadece 1 gol kaydetmişti.

27.02.2024 16:08
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Sivasspor, beklenilen performansı veremeyen Nijeryalı Ahmed Musa ile yollarını ayırdı.

Sivasspor'a 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Ahmed Musa'nın sözleşmesi feshedildi. Uzun süredir takımda yer almayan ve son aylarda ise kente dahi gelmeyen Musa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edildi.

Sivasspor'da 28 maça çıkıp, toplam 822 dakika sahada kalan Musa, 8 kez de ilk 11 oynadı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda sadece 1 gol kaydetmişti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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