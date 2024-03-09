Sivasspor, Alanyaspor\'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasında altı pas içerisindeki Hassan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
65. dakikada ceza yayının içinden Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
70. dakikada Fer'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.
79. dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatasında topu kazanan Oğuz Aydın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
E.Y Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Kvet dk. 87), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Queensy Menig dk. 65), Charisis, Caktas (İbrahim Akdağ dk.75), Emrah Başaran (N'jie dk. 65), Koita (Hakan Arslan dk. 75), Manaj
Yedekler: Nikolic, Kerem Atakan Kesgin, Alaaddin Okumuş, Poungouras, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Novais dk. 83), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Eduardo dk. 75), Yusuf Özdemir (Lima dk. 83), Hassan (Sisto dk. 80)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Janvier, Pione, Fatih Aksoy, Anderson, Mert Yusuf Torlak, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Manaj (dk. 64) (Sivasspor), Hassan (dk. 49) Oğuz Aydın (dk. 79) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Caktas, Koita, Manaj (Sivasspor), Balkovec, Aliti (Alanyaspor) - SİVAS
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Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Manaj'ın golü, maçın 64. dakikasında serbest vuruştan geldi.
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