Sivasspor, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Sivasspor, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu

Sivasspor, Alanyaspor\'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta Manaj'ın golüne karşılık olarak Hassan ve Oğuz Aydın'ın attığı gollerle Alanyaspor galip geldi. Sarı kartlar ise Caktas, Koita, Manaj, Balkovec ve Aliti'ye çıktı.

09.03.2024 15:34
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasında altı pas içerisindeki Hassan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

65. dakikada ceza yayının içinden Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

70. dakikada Fer'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

79. dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatasında topu kazanan Oğuz Aydın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

E.Y Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Kvet dk. 87), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Queensy Menig dk. 65), Charisis, Caktas (İbrahim Akdağ dk.75), Emrah Başaran (N'jie dk. 65), Koita (Hakan Arslan dk. 75), Manaj

Yedekler: Nikolic, Kerem Atakan Kesgin, Alaaddin Okumuş, Poungouras, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Novais dk. 83), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Eduardo dk. 75), Yusuf Özdemir (Lima dk. 83), Hassan (Sisto dk. 80)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Janvier, Pione, Fatih Aksoy, Anderson, Mert Yusuf Torlak, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Manaj (dk. 64) (Sivasspor), Hassan (dk. 49) Oğuz Aydın (dk. 79) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Caktas, Koita, Manaj (Sivasspor), Balkovec, Aliti (Alanyaspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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