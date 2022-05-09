Sivasspor Alanyaspor rövanşında Atilla Karaoğlan düdük çalacak - Son Dakika
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Sivasspor Alanyaspor rövanşında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

09.05.2022 16:55
Sivasspor Alanyaspor rövanşında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu rövanşında oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu rövanşında oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 11 Mayıs Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak olan Sivasspor - Alanyaspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor Alanyaspor rövanşında Atilla Karaoğlan düdük çalacak - Son Dakika


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