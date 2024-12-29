Sivasspor Antalya Kampında

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kampın 3. gününde kırmızı-beyazlı futbolcular, fitness salonunda iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor, akşam saatlerinde sahada yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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