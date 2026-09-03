Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı; taktik çalışmalarıyla sürüyor

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Ekenler Beton Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunlarının ardından taktiksel çift kale maç yaptı.

Sivasspor maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ekenler Beton Sivasspor ile Antalyaspor, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de ADO Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.