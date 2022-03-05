Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

05.03.2022 12:41

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28. hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28. hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Top kapma, pas ve pres çalışmaları yapılan antrenman taktik ağırlıklı çalışmayla son buldu.

Sivasspor kafilesi, bugün özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
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Sivasspor, Antalya maçına hazır Sivasspor, Antalya maçına hazır Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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