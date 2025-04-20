Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri yaptı.
Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Ligde dün oynanan Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü, yenileme çalışmasıyla sonlandırdı.
Sivasspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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