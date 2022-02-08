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Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

08.02.2022 21:31
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Bandırmaspor Tesisleri'nde şiddetli yağmur ve rüzgar altında basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bandırmaspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Bandırmaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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