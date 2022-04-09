Sivasspor, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
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Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

09.04.2022 14:51

- Sivasspor, Başakşehir maçına hazır Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor, Başakşehir maçına hazır
Sivasspor, Başakşehir maçına hazır
Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika


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