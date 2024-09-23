Sivasspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalan Sivasspor, bir günlük iznin ardından sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dayanıklılık ve pas çalışması yapan Yiğidolar taktik oyunla idmanı tamamladı. Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 27 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS