Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Son Dakika
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Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Özgür Yankaya

10.04.2022 11:23
Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Özgür Yankaya

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, Başakşehir'i konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Tarık Güldal olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, AVAR olarak Erdinç Sezertam ile Davut Dakul Çelik eşlik edecek. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor Başakşehir maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Son Dakika


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