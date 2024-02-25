Sivasspor Basın Sözcüsü: Önümüzdeki hedefimiz Avrupa

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Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta 3 puanla dönersek, bundan sonraki hedefimiz Avrupa olacak. İlerleyen günlerde bunun hesabını yaparak, önümüzdeki sezonun kadrosuna da buna göre ayarlayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor'u konuk eden ve sahadan 4-1 galibiyetle ayrılan Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karagöl, "4-1'lik bir galibiyet bizim için çok önemliydi. Bundan sonra hedefimiz her zaman olduğu gibi yukarısı. Yeni transferlerimiz bugün çok daha iyi bir performans sergilediler. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Teknik heyetimize, oyuncularımıza, seyircimize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir maçtı. Çok mutluyuz. Bu sezon 4 gollü bir maçı ilk defa yaşadık. Onun için de bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Seyircilerimiz de geldiği zaman çok daha güzel işler yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda da seyircimizi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz Avrupa olacak"

Ligin 28. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları maçı da değerlendiren Karagöl, "Önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa üzerimizde 5'inci sırada. Önümüzdeki maç bizim için ve üst sıralar için çok önemli bir maç. İnşallah yarın itibarıyla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacağız. Önümüzdeki haftadaki Kasımpaşa maçıyla ilgili İstanbul'daki Sivaslı hemşehrilerimizi de maça bekliyoruz. Onlar varsa biz daha güçlü oluyoruz. Önümüzdeki hafta 3 puanla dönersek, bundan sonraki hedefimiz Avrupa olacak. İlerleyen günlerde bunun hesabını yaparak, önümüzdeki sezonun kadrosuna da buna göre ayarlayacağız. Tabii ki sonraki haftalarda alacağımız puanlar neticesinde" ifadelerini kullandı.

"Ciddi teklifler var"

Manaj'a tekliflerin geldiğini söyleyen Karagöl, "Rey Manaj hiçbir zaman bizi sıkıntıya sokmadı. Sivas'a geldiği günden beri hep çok uyumlu. Başta da transfer sürecinde beraber hep güzel şeyler yapacağımızı söylemiştik. O sözünü tutuyor, biz de sözümüzü tutuyoruz. Rey'e çok ciddi teklifler var. Gerek Suudi Arabistan'dan, Dubai'den, Rusya'dan, Avrupa'dan bir çok kulüpten teklifler var. Ama bizim şu an için hedefimiz iyi bir yerde bitirmek. Bizim felsefemiz Anadolu'nun en yüksek bonservis bedeliyle oyuncu satmak demiştik. İnşallah bunu da başaracağız. Çünkü bizim bütçemiz kısıtlı bir bütçe. Biz kendi yağında kavrulan bir kulübüz. Sıralamada en aşağıdan ikinci bütçeye sahip olan bir kulübüz. Haliyle gelirlerimiz belli, destekler belli. Kıt kanaat bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı da bu şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Burada bir aile havası ve çok güzel bir uyum yakaladık. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bunun üzerine koyarak iyi skorlar akarak ligi çok daha iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Pendikspor'a buradan teşekkür ediyoruz. İyi bir maç oldu, onlara da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Karagöl son olarak Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Bartuğ Elmaz'ın durumu hakkında ise, "Oyuncumuzun omzuyla ilgili problem var. Doktorlar MR çektiler, neticesini bugün ya da yarın alacağız. Kendisine de acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda gelip takımımızdaki yerini alır" dedi. - SİVAS