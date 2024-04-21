Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu

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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, adının TFF Başkanlığıyla anılmasıyla ilgili konuştu. Otyakmaz, "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planım olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da seçimli genel kurula gitme kararı almıştı. TFF'de başkan adayları tek tek ortaya çıkarken yeni federasyon başkanı için çalışmalar da start aldı. Adaylar arasında iş insanı Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yer alıyor.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'da Sivas Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında adının TFF Başkanlığı adaylığıyla anılması üzerine konuştu.Otyakmaz, "Yaklaşık 20 yıldır Sivasspor'da başkanlık görevini yürütüyorum. 3 yılda yöneticilik tecrübemle birlikte 23-24 yıl gibi bir süre söz konusu oluyor. Tabii bugüne kadar davranışlarımız, çizdiğimiz çizgi, Türk futboluna yapmış olduğumuz hizmetler, Sivaslıların haricinde diğer Anadolu kulüplerinin ve Süper Lig kulüplerinden de biraz övgü alıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Vermiş olduğum mücadelenin takdir edilmesi bir insan için gerçekten çok önemli. Ancak Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planım olmadığını söylemek istiyorum. Tabii ama zaman ne gösterir ne yapar? Ona da şimdiden bir engel koymak, büyük bir söz söylemek de istemiyorum. Ben nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım" diye konuştu. - SİVAS