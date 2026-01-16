Sivasspor Başkanı Burak Özçoban: "Transfer yasağı kalkacak"

Özbelsan Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, kulübün transfer yasağının önümüzdeki hafta kalkacağını belirterek, "Transferi tahtası için 100 milyonluk kaynak geliştirildi. Eski yöneticiler de yeni yöneticiler kaynak aktardı. Bu olumsuzluktan kurtulacağız önümüzdeki hafta" dedi.

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da Kulüp Başkanı Burak Özçoban, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Özçoban, şu ana kadar 400 milyon borç ödediklerini belirterek, "Temmuz'daki kongreden sonra yönetimde değişiklikler oldu ve istenmeyen olaylar yaşandı. Biz yine de görevimizin başında olmamız gerektiğini bilerek devam ettik. Eski başkanlarımızdan Mecnun Otyakmaz ve Erdal Sarılar başkanla, özellikle AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek devam ettik. Transfer tahtası sıkıntımız vardı, bununla ilgili çok mesai harcadık. Şehrin büyüklerine kulüp ve Sivas adına teşekkür ediyorum. Özellikle Abdullah Güler'e, sayın valimiz Yılmaz Şimşek'e, bir önceki yönetimiz Erdal Sarılar, Mecnun Otyakmaz'a, Bahattin Eken'den herkesten ayrı ayrı yardım gördük. Bugünden itibaren dosyaları çözmeye başladık. Önümüzdeki hafta inşallah transferi açacağız. Bugüne kadar şu anki yönetim 400 milyon borç ödedi. Transferi tahtası için 100 milyonluk kaynak geliştirildi. Eski yöneticiler de yeni yöneticiler kaynak aktardı. En önemli kaynağı Abdullah Güler aktardı. Futbolcularla görüşüyoruz, bu bir süreç. Bu olumsuzluktan kurtulacağız önümüzdeki hafta" dedi.

"Rey Manaj ve Fayçal ile görüştük"

Bir gazetecinin, "Rey Manaj ile Fayçal Fajr ile görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Özçoban, "Ben havalimanında futbolcu görmeden transfere inanmıyorum. Bazı isimlerle görüşüyoruz evet, ama bu transferleri Sivas Havalimanı'nda görmeden bitirdik diyemiyoruz. Rey Manaj ve Fayçal Fajr ile görüştük. Sivasspor çok büyük bir kulüp, buraya herkes gelmek ister. Önemli olan kulübün dengesini bozmamak, kendileriyle görüştük. Buraya gelip imza atmadan transfer oldu diyemiyoruz. Bu transfer süreci biraz sıkıntılı bir süreç, görüştüğümüz oyuncular var" yanıtını verdi.

"Bahisten zorluklar yaşadık"

Bahis operasyonu kapsamında PFDK'ya sevk edilen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile ilgili ise Özçoban, "Şuanda süreci takip ediyoruz. Bir karar verilecek ve savunma istenecek. Şuanda bir şey diyemiyoruz. Cezasının kaç maç olacağı önemli. Bu sene bahisten zorluklar yaşadık. Duruma göre bakacağız illaki düşüneceğiz ve takımımız hocasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'deyken arkamızdan koşuyorlardı"

Sivasspor'un hedefinin her zaman üst sıralar olduğunu söyleyen Özçoban, "Biz Mecnun Otyakmaz'dan aldığımız tecrübeyle yönetiyoruz. 3 yıldır da burada olsak bir Mecnun Otyakmaz ve Erdal Sarılar gibi olamayız. Zor iş kulüp yönetmek. Şu andaki yönetime de teşekkür ediyorum. Sivasspor'un isminin geçtiği her yerde hedef her zaman en yukarıdır. Biz hocamızla ve futbolcularla yol çizdik malum bir süreç yaşandı. Şu anda bizim tek hedefimiz takımı layık olduğu yere getirip mayıs ayındaki kongreye hazırlanmak. Mayıs ayındaki kongre ile ilgili şu anda ne olur bilmiyorum. Biz kulübün mali yapısını düzeltmeye çalışıyoruz. Yanlış bir karar verip kulübü borçlandırırsak bu kulübe kimse gelmek istemez. Mayıs ayında belki bu işi bizden daha iyi bilen kişiler gelirse ben seve seve yine yardımcı olurum. Belediye Başkanımız Adem Uzun'a da çok teşekkür ediyorum. İsim sponsorumuz oldular ve ciddi bir rakam verdiler. Ne acıdır ki bizim halen sırt sponsorumuz yok. Süper Lig'deyken arkamızdan koşuyorlardı. Allah nasip ederse Süper Lig'e çıkarız da o zaman onlarla farklı görüşürüz" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızı stadyuma bekliyoruz"

Başkan Özçoban, Sivasspor taraftarlarını takımı desteklemeye davet ederek, "Vefa sezonu dendi ama SMS kampanyasında kulübümüze toplamda 300-400 bin lira geldi. Stadyumumuz dolmuyor. Stadyumumuzda 2-3 bin kişiye maç oynuyoruz. Yorum yapanlar stadyuma gelse stadyum full dolu olur. Biz taraftarımızla güçlüyüz ve onlarla büyüyoruz. Burada önemli olan taraftar olmadan olmaz. Lütfen maça gelin ve takımımızı destekleyin. Kulübün sponsorluk gelirleri, loca gelirleri, yöneticilerin ceplerinden koyduğu paralar derken işi buraya getirdik. Ben de cebimden para verdim. Bundan 2 dönem önceki başkanımız Bahattin Eken de para verdi. Kimse bizi tek bırakmadı. Erdal Sarılar, Mecnun Otyakmaz, Bahattin Eken bunların hepsi destek verdi. İstişarelerimiz de devam ediyor. Hep beraber olursak bu sorunu çözecektik ve Allah'ın izniyle de çözdük. Transfer tahtasının kapalı olmasının sebebi geçen seneki futbolcular" diye konuştu. - SİVAS