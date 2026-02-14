Sivasspor Beraberlikten Üzüntü Duydu - Son Dakika
Sivasspor Beraberlikten Üzüntü Duydu

14.02.2026 19:50
Sivasspor'un teknik direktörü Taşdemir, 3-1'den sonra kaybedilen puanlar için üzgün olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta müsabakasında kendi sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni bir başlangıç ve yeni bir birliktelik olduğunu belirtti.

Çok kısa bir süre takımla çalıştıklarını dile getiren Taşdemir, "Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oyuncu grubumuz elinden gelen her şeyi yaptı. 3-1'den sonra maçı vermek üzüntü verici. Bu maçı kazanıp taraftarımızla beraber yeni bir sayfa açmak istedik ama olmadı." dedi.

Taşdemir, oyunun büyük bir bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"3-1'den sonra net kaçırdığımız goller var. Ama sonrasında 3-1'i koruyamamak bizi üzdü. Oyuncu kardeşlerimin hepsini tebrik ediyorum. Hepsi ellerinden gelen her şeyi kazanma adına yaptı. Kazanamadığımız için üzüntülüyüz. Her şey devam ediyor, 13 haftamız kaldı. Geldiğim gün de söylemiştim. Sıralama açısından zor bir durumdayız. Her şey olabilecek bir lig ve öylede bir durum yaşıyoruz. Elimizden gelen şeyi en iyiye çevirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün taraftarlarımıza 3 puan hediye ederek başlamak istedik. Olmadı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız."

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise maçla ilgili kendilerini analiz etmeleri gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunu Van'a dönünce daha sert yapacağız. Çünkü başlamakla ilgili bir sorunumuz var. Herhalde daha sık maç yapmamız gerekiyor. Bir hafta önce, bir hafta sonra her maça tuhaf başlıyoruz. Bandırma'da da aynı sorunu yaşadık. Bugünkü en büyük kazancımız geçen hafta 1-0'dan dönmüştük, bu kadar güçlü bir takıma karşı burada da 3-1'den geri döndük. İkinci yarı döneceğimizi belli etmiştik. Attığımız gol bence ilahi bir mesajdı. Umarım bu ilahi mesajı alırlar. İlk defa bir takımdan üzülerek ayrıldım. Sivas'ta çok keyifliydim. İyi çalışıyorduk. Şikayet etmeden elimizden geleni yapıyorduk. Ne yazık ki bu ülkede bu işe emek verenler var. Bir de bu işi hobi olarak görüp ünlü olmaya çalışanlar var. Bunu başka yerlerde de yaşadım. Helali hoş olsun. Sivas taraftarı şunu bilsin, ben burada iyi niyetle çalıştım."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

