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Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor - Son Dakika

Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

30.09.2021 21:12

- Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

- Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 8. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise tam saha çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor
Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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