Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

25.02.2022 16:24

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı idman yaptı.

Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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