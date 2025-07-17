Sivasspor Bolu Kampına Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un, Bolu kampı başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, yönetiminde gerçekleştirilen kamptaki ilk antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından core ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümünde ise çift kale taktik maç oynanarak idman tamamlandı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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