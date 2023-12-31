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Sivasspor, Bülent Uygun ile teknik direktörlük için anlaşma sağladı - Son Dakika
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Sivasspor, Bülent Uygun ile teknik direktörlük için anlaşma sağladı

Sivasspor, Servet Çetin'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getirdi. Uygun ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken, resmi sözleşme imzalanması için görüşmelerin yapılacağı açıklandı.

Sivasspor, Bülent Uygun ile teknik direktörlük için anlaşma sağladı
31.12.2023 - 23:35,
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Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sivasspor, Servet Çetin'den boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getirdi. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı.

Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas'a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini EMS Yapı Sivasspor'umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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