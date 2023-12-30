Sivasspor, Bülent Uygun\'u teknik direktör olarak düşünüyor

Sivasspor'da yeni teknik direktör için geri sayım başladı. Servet Çetin ile yolları ayıran kırmızı-beyazlıların Bülent Uygun'u gündemine aldığı öğrenildi.

Sivasspor'da Servet Çetin'in istifasının ardından teknik direktör arayışları başladı.

Edinilen bilgiye göre bir dönem Sivasspor'u çalıştıran Bülent Uygun ismi ön plana çıktı. Tecrübeli teknik direktör ile ilk görüşme sağlanırken, konuyla ilgili kulüpten kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.

Bülent Uygun'un Sivasspor'a imza atması halinde Kayserispor maçında takımın başında olacak. - SİVAS